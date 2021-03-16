Радуцький про локдаун: "червоні зони" дають надію, що вся Україна не закриється

За його словами, поки не вакцинують 60% українців, загрози локдаунів в країні будуть постійно.

"На сьогодні ми поки сподіваємося, що будемо витримувати адаптивний карантин. Локдаун був навесні минулого року, більше локдаунів не було, були більш жорсткі карантини. Будемо сподіватися, що цей адаптивний карантин, коли по черзі закриваються області... не призведе до загальнодержавного локдауну", - зазначив Радуцький.

Він наголосив, що Закарпатська область вже демонструє зниження відсотку госпіталізацій - за тиждень кількість пацієнтів з COVID в лікарнях знизилася на 10%.

"Це дає надію, що "червоні зони" будуть давати можливість, щоб вся країна не закривалася. Сьогодні дуже негарна ситуація в Києві, Київській області, у Вінницькій області, Черкасах, але будемо сподіватися", - додав Радуцький.