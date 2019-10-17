Обличители коррупции смогут претендовать на вознаграждение после решения суда

Фото: Галина Янченко (facebook.com gotrudovi)

Вознаграждение будет выплачиваться из государственного бюджета

Обличители большой коррупции смогут претендовать на денежное вознаграждение только после того, как дело завершат рассматривать в суде. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, вознаграждение будет выплачиваться из государственного бюджета.

"Те обличители, которые предоставили ценные данные для разоблачения особо тяжких коррупционных преступлений, могут получить денежное вознаграждение в сумме 10% сразу после решения суда", - заявила Янченко

По ее словам, решение суда станет предохранителем от фиктивных обличителей и попыток заработать на вознаграждениях. Ведь суд должен принять, что убытки от совершенного преступления составляли государству 10 и больше миллионов гривен.

"Логика выплаты вознаграждения после решения суда как раз и заключалась в том, что производство может занять некоторое время. Поэтому это была компромиссная позиция. Обличитель должен дождаться решения суда, то есть завершения уголовного производства, рассмотрения дела в суде. Сразу после решения суда он имеет право претендовать на вознаграждение, не дожидаясь, пока имущество будет реализовано", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 октября, Рада приняла во втором чтении законопроект №1010 авторства президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции". За проект проголосовали 252 нардепа.

Владимир Зеленский внес этот законопроект в первый день работы ВР. Проект был зарегистрирован 29 августа и определен главой государства как неотложный.