В Раду внесли законопроект про репродуктивний матеріал військових: що передбачає

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців у питанні забезпечення їх прав на біологічне батьківство.

Головні норми законопроекту

Автори документа пропонують, щоб у разі загибелі чи визнання мертвим військового його репродуктивний матеріал безкоштовно зберігали протягом трьох років від дня смерті. Після закінчення цього терміну зберігання його можна буде продовжити за рахунок іншої особи, яка буде визначена у розпорядженні військового.

Також у законопроекті міститься норма, яка дає військовим можливість розпоряджатися своїм репродуктивним матеріалом у разі своєї смерті.

При цьому ініціатива передбачає, що загиблий захисник у разі використання його репродуктивного матеріалу для зачаття дитини вважатиметься батьком.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в Україні спалахнув скандал через те, що жінкам на законодавчому рівні заборонили використовувати репродуктивний матеріал загиблих на війні чоловіків.

При цьому від березня клініки зобов'язали утилізувати весь біоматеріал тих чоловіків, які загинули на війні.

Зокрема була відома історія, коли вдові військового заборонили використовувати його біоматеріал для того, щоб народити дитину.

Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.