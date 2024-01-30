В Раду внесли законопроект о репродуктивном материале военных: что предусматривает

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является урегулирование вопроса социальной защиты военнослужащих в вопросе обеспечения их прав на биологическое отцовство.

Главные нормы законопроекта

Авторы документа предлагают, чтобы в случае гибели или признания мертвым военного его репродуктивный материал бесплатно сохраняли течение трех лет со дня смерти. После окончания этого срока хранение его можно будет продлить за счет другого лица, которое будет определено в распоряжении самого военного.

Также в законопроекте содержится норма, которая дает военным возможность распоряжаться своим репродуктивным материалом на случай своей смерти.

При этом инициатива предусматривает, что погибший защитник в случае использования его репродуктивного материала для зачатия ребенка будет считаться отцом.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за того, что женщинам на законодательном уровне запретили использовать репродуктивный материал погибших на войне мужей.

При этом с марта клиники обязали утилизировать весь биоматериал тех мужчин, которые погибли на войне.

В частности, была известна история, когда вдове военного запретили использовать его биоматериал для того, чтобы родить ребенка.

Более детально о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.