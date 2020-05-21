В Раду внесли закон о погашении задолженности предприятий теплоэнергетики

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается списание штрафных санкций предприятиям тепло-, водоснабжения и водоотведения

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №3508 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения". Закон будет способствовать бесперебойному предоставлению качественных коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Указано, что Минрегион поддерживает этот законопроект, поскольку он направлен на снижение финансового давления на предприятия теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, улучшение их финансово-хозяйственного состояния и будет способствовать бесперебойному предоставлению качественных коммунальных услуг.

"Мы реально оцениваем нынешнее финансово-экономическое состояние предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения и их финансовые возможности для погашения задолженности за потребленные энергоносители. Крайне необходимо искать пути вывода предприятий из миллиардных долгов. Изменения, которые предусмотрены законопроектом... помогут нам решить многие проблемные вопросы и уменьшить объем кредиторской задолженности предприятий отрасли", - отметила замглавы Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Законопроектом предусматривается перенос даты урегулирования задолженности с 01.07.2016 на 01.05.2020 и предоставление возможности реструктуризации и списания штрафных санкций предприятиям тепло-, водоснабжения и водоотведения, образованных (начисленных) по состоянию на 01.05.2020 г. сроком на 5 лет равными частями (реструктуризированный по состоянию на 01.05.2020 г. долг не подлежит повторной реструктуризации).

Также предлагается установление моратория на начисление и взыскание электропоставщиками и поставщиками природного газа неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, годовых процентов на задолженность за энергоносители, потребленные предприятиями тепло-, водоснабжения и водоотведения для предоставления услуг населению, образовавшуюся после 01.05.2020 года.

Кроме того, предусматривается уточнение процедуры реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения ООС; создание законодательных оснований для осуществления компенсации разницы в тарифах, образованной после 01.01.2016 на условиях софинансирования за счет средств государственного бюджета и местных бюджетов.

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславець заявила, что дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 млрд гривен. Еще отдельно есть задолженность за прошлые периоды.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины приняла за основу проект закона №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". Основные его положения касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

Автор: Юлия Струк