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В Раду внесли постановление о введении Украиной санкций против 50 граждан России

НовостиПолитика    20.06.2018 - 17:54
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Санкции предлагается ввести в отношении россиян, непосредственно причастных к убийству Сергея Магнитского

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №8495 "О мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности Украины и наказании лиц, виновных в грубом нарушении прав человека". Документ был внесен в парламент 18 июня 2018 года.

Проектом предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение о применении персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности Украины и нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства.

"Предложения о введении санкций касаются российских граждан, в отношении которых имеются подозрения на счет их причастными к фальсификации уголовных дел, пыткам и другим преступлениям против прав человека, прежде всего тех, которые имеют непосредственное отношение к убийству Сергея Магнитского", - говорится в сообщении.

Фото: перечень лиц, в отношении которых предлагают ввести санкции

Напомним, в январе в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог закона Магнитского. Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

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Теги публикации: Российская Федерация, Верховная Рада, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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