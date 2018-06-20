Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Раду внесли постанову щодо введення Україною санкцій проти 50 громадян Росії

НовиниПолітика    20.06.2018 - 17:54
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Санкції пропонується запровадити до росіян, безпосередньо причетних до вбивства Сергія Магнітського

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №8495 "Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки України та покарання осіб, винних у грубому порушенні прав людини". Документ був внесений у парламент 18 червня 2018 року.

Проектом пропонується рекомендувати Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) прийняти рішення щодо застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці України та порушення прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави.

"Пропозиції щодо запровадження санкцій стосуються російських громадян, щодо яких наявні підозри вважати про їх участь у фальсифікації кримінальних справ, тортурах та інших злочинах проти прав людини, насамперед тих, що безпосередньо причетні до вбивства Сергія Магнітського", - сказано у повідомленні.

Фото: перелік осіб, щодо яких пропонують запровадити санкції

Нагадаємо, у січні у Литві наклали санкції на 49 небажаних громадян Російської Федерації у рамках закону, відомого як аналог закону Магнітського. Відповідний закон забороняє в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним із корупцією великого масштабу, відмиванням грошей і порушенням прав людини.

Турчинов вважає Керченський міст серйозною загрозою безпеки України Парламент у четвер проголосує законопроект про нацбезпеку
Теги публікації: Російська Федерація, Верховна Рада, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся