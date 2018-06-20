У Раду внесли постанову щодо введення Україною санкцій проти 50 громадян Росії

Санкції пропонується запровадити до росіян, безпосередньо причетних до вбивства Сергія Магнітського

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №8495 "Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки України та покарання осіб, винних у грубому порушенні прав людини". Документ був внесений у парламент 18 червня 2018 року.

Проектом пропонується рекомендувати Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) прийняти рішення щодо застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці України та порушення прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави.

"Пропозиції щодо запровадження санкцій стосуються російських громадян, щодо яких наявні підозри вважати про їх участь у фальсифікації кримінальних справ, тортурах та інших злочинах проти прав людини, насамперед тих, що безпосередньо причетні до вбивства Сергія Магнітського", - сказано у повідомленні.

Фото: перелік осіб, щодо яких пропонують запровадити санкції

Нагадаємо, у січні у Литві наклали санкції на 49 небажаних громадян Російської Федерації у рамках закону, відомого як аналог закону Магнітського. Відповідний закон забороняє в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним із корупцією великого масштабу, відмиванням грошей і порушенням прав людини.