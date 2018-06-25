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В Раду внесли постановление о календарном плане проведения девятой сессии ВР

НовостиПолитика    25.06.2018 - 14:04
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Предлагается установить, что сессия начнется с третьего сентября

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва". Соответствующий документ был внесен в парламент 20 июня 2018 года.

В частности, согласно документу, сессия начнется 3 сентября с заседания согласительного совета парламента, а 4 сентября планируется пленарное заседание ВР.

Планируется определить, что сессия завершится 25 января 2019 года. При этом неделя с 14 по 18 января определена пленарной, а с 21 по 25 - отведен для работы с избирателями.

С сентября по декабрь 2018 года предусматривается, что каждый месяц две недели будут отведены для пленарных заседаний.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что принятие избирательного кодекса будет стоять на повестке дня ВР осенью текущего года.

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Теги публикации: Верховная Рада, сессия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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