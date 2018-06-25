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У Раду внесли постанову щодо календарного плану проведення дев'ятої сесії ВР

НовиниПолітика    25.06.2018 - 14:04
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Пропонується встановити, що сесія розпочнеться з третього вересня

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови №8504 "Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної ради України восьмого скликання". Відповідний документ був внесений у парламент 20 червня 2018 року.

Зокрема, відповідно до документу, сесія розпочнеться 3 вересня засіданням погоджувальної ради парламенту, а 4 вересня планується пленарне засідання ВР.

Планується визначити, що сесія завершиться 25 січня 2019 року. При цьому тиждень з 14 по 18 січня визначений пленарним, а з 21 по 25 - відведений для роботи з виборцями.

З вересня по грудень 2018 року передбачається, що кожен місяць два тижні будуть відведені для пленарних засідань.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що ухвалення виборчого кодексу буде стояти на порядку денному ВР восени поточного року.

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Теги публікації: Верховна Рада, сессия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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