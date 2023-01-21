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У Раду викликали керівництво Міноборони через скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

Фото: у Раду викликали керівництво Міноборони через скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ (facebook.com/komnbor)
Автор: Іван Носальський

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України у зв'язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови комітету Мар'яну Безуглу у Facebook.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила вона.

Нардеп уточнила, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

При цьому Безугла наголосила, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірки Міноборони щодо закупівлі продуктів харчування і не лише за завищеними цінами.

"Чекаємо на резонансні висновки", - зазначила вона.

Варто зазначити, що видання "Дзеркало тижня" оприлюднило матеріал, у якому стверджувалося, що Міністерство оборони України закуповує продукти харчування для українських військових за цінами, які у рази вищі, ніж в українських супермаркетах.

При цьому Міноборони поки що ніяк не коментувало скандальний матеріал журналістів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у держбюджеті-2023 на національну безпеку та оборону закладено понад трильйон гривень.

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