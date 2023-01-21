В Раду вызвали руководство Минобороны из-за скандала с закупкой продуктов для ВСУ

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны Украины в связи со скандалом с закупками продуктов для украинских военных по завышенной цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы комитета Марьяну Безуглую в Facebook .

При этом Безуглая подчеркнула, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверки Минобороны по вопросу закупок продуктов питания и не только по завышенным ценам.

Нардеп уточнила, что заседание должно состояться в закрытом режиме в ближайшее время.

"Вызываем руководство Министерства обороны Украины на комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - отметила она.

Стоит заметить, что издание "Зеркало недели" обнародовало материал, в котором утверждалось, что Министерство обороны Украины закупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в разы выше, чем в украинских супермаркетах.

При этом Минобороны пока никак не комментировало скандальный материал журналистов.

Напомним, ранее стало известно, что в госбюджете-2023 на национальную безопасность и оборону заложено более триллиона гривен.

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