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Раду просят инициировать отставку Геруса для выполнения петиции президенту

Киев, Суббота 08 августа 2020 14:16
Раду просят инициировать отставку Геруса для выполнения петиции президенту
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ранее петиция шахтеров об увольнении Геруса набрала более 25 тыс. подписей

Председателя Верховной Рады просят инициировать увольнение Андрея Геруса с должности главы энергетического комитета парламента на выполнение электронной петиции шахтеров к президенту.

Об этом говорится в письме к Дмитрию Разумкова от экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"Прошу сообщить, когда именно будет инициирована отставка с должности главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса? Прошу дать персональную оценку его деструктивной и явно антиукраинской деятельности, что приводит к уничтожению стратегических отраслей экономики Украины, ее зависимость от энергоресурсов страны-агрессора Российской Федерации, а также уничтожает авторитет Верховной рады в Украине и мире", - отмечается в обращении.

Напомним, 8 мая на сайте президента было зарегистрировано электронную петицию украинских шахтеров по критической ситуации в угольной отрасли и энергетике в целом, которая сложилась из-за импорта российского тока.

Авторы петиции просили президента освободить от должности председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России.

Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 000 голосов.

Отвечая на петицию, президент Владимир Зеленский отметил, что увольнение главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса относится к компетенции Верховной рады.

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Новости Украины Верховная РадаАндрей ГерусДмитрий РазумковПетиция
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