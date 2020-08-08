ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Раду просять ініціювати відставку Геруса для виконання петиції президенту

Київ, Субота 08 серпня 2020 14:16
Раду просять ініціювати відставку Геруса для виконання петиції президенту
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Раніше петиція шахтарів про звільнення Геруса набрала понад 25 тис. підписів

Голову Верховної ради просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента.

Про це йдеться у листі до Дмитра Разумкова від екс-голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

“Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної ради в України та світі”, - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 8 травня на сайті президента було зареєстровано електронну петицію українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільні галузі та енергетиці загалом, що склалась через імпорт російського струму.

Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії.

Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної ради.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Верховна РадаАндрій ГерусДмитро РазумковПетиція
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся