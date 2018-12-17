Ради закликали підтримати законопроект про реформу адвокатури

Фото: ВРУ (РБК-Україна)

Адвокати звернулися до парламентаріїв

Адвокати у відкритому листі просять парламентарів підтримати законопроект про реформу адвокатури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист адвокатів.

Зокрема, юристи заявили, що їм заборонили виступати в підтримку законопроекту під страхом позбавлення професії.

"Не вірте тому, що практикуючі адвокати проти законопроекту №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", - йдеться в листі.

За словами юристів, незважаючи на тиск і погрози, вони заявляють про свою підтримку законопроекту і підкреслюють необхідність його прийняття як можна швидше.

Адвокати називають законопроект №9055 прогресивним і вважають, що відповідає запитам суспільства.