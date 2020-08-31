В Раду поступило письмо Фокина по выборам в ОРДЛО

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин направил письмо в Верховную Раду. В нем говорится о возможности проведения местных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков, во время ток-шоу "Свобода слова", передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ", - сказал Разумков.

Также он заявил, что внесение изменений в постановление о проведении местных выборов в Украине может поставить под сомнение голосование.

"По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление - это вмешаться в процесс, который начался, поэтому внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение", - добавил он.

Напомним, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Однако в ВР сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года.