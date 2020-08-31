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В Раду надійшов лист Фокіна щодо виборів в ОРДЛО

Автор: Надія Собенко

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін направив лист до Верховної ради. У ньому йдеться про можливості проведення місцевих виборів на території окупованих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

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Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков, під час ток-шоу "Свобода слова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на сьогодні також є заява Вітольда Фокіна, вона розширює в деякій мірі ту позицію, яка була заявлена, але вона кардинально інша, хоча там і там, вона робиться представником делегації ТКГ", - сказав Разумков.

Також він заявив, що внесення змін в постанову про проведення місцевих виборів в Україні може поставити під сумнів голосування.

"Станом на сьогодні внести зміни в цю постанову - це втрутитися в процес, який розпочався, тому внесення змін в постанову може трактуватися, що вибори можуть бути зірвані або поставлені під сумнів", - додав він.

Нагадаємо, 20 серпня глава української делегації у ТКГ направив листа до парламенту з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

Однак у ВР зараз не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня цього року.

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