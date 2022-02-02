Раду хотят собрать на внеочередное заседание из-за уголовных дел против нардепов

По его словам, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и устаревших расследований в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.

"Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом", - заявил Арахамия.