Под Радой устроили общекиевский флешмоб из-за закона о столице

Свои требования участники флешмоба сформулировали в листовках и плакатах, а именно снять с рассмотрения законопроект о столице и принять европейский вариант закона.

Участники флешмоба также высказались против разделения должностей городского головы Киева и главы КГГА и передачи большинства полномочий представители центральной власти.

"Это будет узурпирование власти. Мы здесь, чтобы громко заявить "слугам": руки прочь от Киева! Нет узурпации власти! Киев не отдадим!" - заявил организатор флешмоба Николай Ковтуненко.

Киевляне также опасаются, что законопроект позволит властям взять под контроль районы Киева.

"Выборы в районные советы не состоятся, потому что Кабинет министров не определил границы районов", - говорит Ковтуненко.

Соорганизатор флешмоба Егор Чичеринда напомнил об опыте Януковича "укротить" Киев.

"В 2013 году Янукович назначил своего "смотрящего", Александра Попова. И первое, что сделал Попов, - начал сворачивать студенческие акции протеста против пророссийского курса правительства Азарова-Януковича. Сейчас горячие головы с Банковой пытаются повторить историю 2013 года. Но Кличко - не Черновецкий. Он не уйдет в Грузию или куда-то еще. Он будет бороться", - заявил Чичеринда.

Общественный активист Игорь Луценко заявил, что центральная власть должна соревноваться с киевской по хорошим делам.

"Я бы очень хотел, чтобы киевская власть имела в лице центральной власти конкурента по хорошим делам. Но центральная власть еще ни в чем себя не показала в столице. Нет никакого хорошего дела центральной власти в Киеве. Вспомним Гостиный двор на Подоле, который является зоной ответственности центральной власти. А так Зеленский постепенно превращается в Януковича. Я ему не советую этого делать", - сказал Луценко.

Участники флешмоба выражали свое возмущение тем, что закон для Киева готовился без учета мнения самих киевлян.

"Ни один из нас не побывал на общественных обсуждениях. Ни одно мнение киевлян не прописано в законе о Киеве. Прикрываясь возвращением самоуправления, они просто хотят выяснить личные отношения. "Слуги" хотят лишить прав нашего мэра, чтобы был поставлен представитель Банковой", - заявил глава движения "Киевляне вместе" Ярослав Диденко.

В конце флешмоба участники запустили тысячи зеленых конвертов с надписями "30 сребренников" в сторону Верховной рады.