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Під Радою влаштували акцію протесту через "мовний" законопроект

Київ, Четвер 16 липня 2020 11:28
Під Радою влаштували акцію протесту через "мовний" законопроект
Фото: протест у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Цей законопроект стосується використання української мови під час навчання у школах

Близько сотні людей прийшли під будівлю Верховної ради, де влаштували мітинг проти законопроєкту депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського. Цей законопроект стосується використання української мови під час навчання у школах.

Про це повідомляє кореспондень РБК-Україна.

У законопроекті говориться, що перехід російськомовних середніх класів на навчання українською з 1 вересня 2020 року буде скасовано.

Документ також знижує об'єм української: замість 80% буде 20% - у п'ятому-восьмому класі, 40% - у дев'ятому, 60% - в старших класах.

Фото: протест у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні не планує розглядати скандальний мовний законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанського.

Зазначимо, цей законопроект розкритикував мовний омбудсмен та закликав зняти його з розгляду парламенту.

Раніше повідомлялось, що Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала мовний закон, заявивши, що він не забезпечує баланс між держмовою та мовами національних меншин.

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