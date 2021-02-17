Под Радой прошел митинг из-за работы Novus в Крыму

Возле Верховной рады прошел митинг против торговой сети Novus. Компанию обвиняют в работе в Крыму вопреки санкциям.

Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.

"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо им есть, что скрывать", - говорят участники митинга.





Они также призвали правоохранителей обратить внимание на эту ситуацию.