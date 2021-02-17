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Під Радою влаштували мітинг через роботу Novus в Криму

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 19:51
Під Радою влаштували мітинг через роботу Novus в Криму Фото: під час мітингу під Верховною радою (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Біля Верховної ради відбувся мітинг проти торгової мережі Novus. Компанію звинувачують в роботи в Криму всупереч санкціям.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Активісти розцінюють такі правопорушення з боку власників магазину як державну зраду і вимагають притягнути їх до відповідальності.

"Novus зрадив нашу країну і торгує на крові. Ми писали листи, вимагали відповідь, чому вони досі працюють у Криму, попри санкції, як їм не соромно годувати агресора. Але від власників немає ніякої реакції, мабуть, їм є що приховувати", - кажуть учасники мітингу.

Під Радою влаштували мітинг через роботу Novus в КримуПід Радою влаштували мітинг через роботу Novus в КримуПід Радою влаштували мітинг через роботу Novus в Криму


Вони також закликали правоохоронців звернути увагу на цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мережа супермаркетів Novus продовжує працювати в окупованому Росією Криму.

Як підтвердження були опубліковані скріни з Google maps, на яких показані актуальні години роботи супермаркетів в окупованому Криму.

Як відомо, серед власників мережі, крім литовського бізнесмена Раймондаса Туменаса знаходиться компанія Stolitsa Grouр Влади Молчанової.

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