Під Радою влаштували мітинг через роботу Novus в Криму
Біля Верховної ради відбувся мітинг проти торгової мережі Novus. Компанію звинувачують в роботи в Криму всупереч санкціям.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Активісти розцінюють такі правопорушення з боку власників магазину як державну зраду і вимагають притягнути їх до відповідальності.
"Novus зрадив нашу країну і торгує на крові. Ми писали листи, вимагали відповідь, чому вони досі працюють у Криму, попри санкції, як їм не соромно годувати агресора. Але від власників немає ніякої реакції, мабуть, їм є що приховувати", - кажуть учасники мітингу.
Вони також закликали правоохоронців звернути увагу на цю ситуацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мережа супермаркетів Novus продовжує працювати в окупованому Росією Криму.
Як підтвердження були опубліковані скріни з Google maps, на яких показані актуальні години роботи супермаркетів в окупованому Криму.
Як відомо, серед власників мережі, крім литовського бізнесмена Раймондаса Туменаса знаходиться компанія Stolitsa Grouр Влади Молчанової.