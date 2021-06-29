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В Киеве произошла потасовка между ФОП-протестующими и полицией

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Киев, Вторник 29 июня 2021 10:39
В Киеве произошла потасовка между ФОП-протестующими и полицией Фото: в Киеве произошла стычка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Предприниматели устроили акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве. Между ними и правоохранителями произошла стычка.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Протестующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь.

Фото: в Киеве произошла стычка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция стягивается к крышке гроба, которая находится у ФОПов. Между ними и протестующими снова стычка.

Из-за ситуации в центре города перекрыты улица Крещатик и Европейская площадь.

Обновлено: в комментарии РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева сказали, что пока нет информации о пострадавших и задержанных.

Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Tuesday, June 29, 2021

РБК-Украина писало, что представители SaveФОП протестуют уже не один месяц в Киеве.

Отметим, сегодня Рада проводит внеочередное заседание.

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