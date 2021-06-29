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У Києві сталась штовханина між ФОПами-протестувальниками та поліцією

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 10:39
У Києві сталась штовханина між ФОПами-протестувальниками та поліцією Фото: в Києві сталась сутичка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Підприємці влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві. Між ними та правоохоронцями сталась сутичка.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Протестуючі зібралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.

Фото: у Києві сталась сутичка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція стягується до кришки труни, яка знаходиться у ФОПів. Між ними і протестувальниками знову сутичка.

Через ситуацію в центрі міста перекриті вулиця Хрещатик і Європейська площа.

Оновлено: у коментарі РБК-Україна у прес-службі поліції Києва сказали, що поки немає інформації про постраждалих та затриманих.

Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Tuesday, June 29, 2021

РБК-Україна писало, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.

Зазначимо, сьогодні Рада проводить позачергове засідання.

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