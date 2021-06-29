У Києві сталась штовханина між ФОПами-протестувальниками та поліцією
Фото: в Києві сталась сутичка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Підприємці влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві. Між ними та правоохоронцями сталась сутичка.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Протестуючі зібралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.
Фото: у Києві сталась сутичка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поліція стягується до кришки труни, яка знаходиться у ФОПів. Між ними і протестувальниками знову сутичка.
Через ситуацію в центрі міста перекриті вулиця Хрещатик і Європейська площа.
Оновлено: у коментарі РБК-Україна у прес-службі поліції Києва сказали, що поки немає інформації про постраждалих та затриманих.
Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Tuesday, June 29, 2021
РБК-Україна писало, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.
Зазначимо, сьогодні Рада проводить позачергове засідання.