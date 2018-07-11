Під Радою проходить мітинг власників автомобілів на єврономерах (трансляція)

Учасники акції вимагають лібералізації розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації

Під Верховною радою проходить мітинг власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наразі в акції беруть участь до тисячі осіб. Учасники акції заблокували автомобілями рух по вулиці Грушевського.

Урядовий квартал знаходиться під посиленою охороною правоохоронців. Учасники акції вимагають лібералізації розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Фото: мітинг власників автомобілів на єврономерах (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 липня, центр Києва перекрили власники авто з іноземною реєстрацією, які проводять акцію з вимогою знизити митні платежі.