Под Радой нардепа облили зеленкой, задержали двух подозреваемых

Сегодня возле Верховной рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили нардепа зеленкой. Полицейские задержали двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции отметили, что задержанных доставили в Печерское управление полиции.

Отметим, облили зеленкой депутата фракции "Оппозиционная платформа-За життя" Олега Волошина.

Накануне Волошин заявил, что украинский суверенитет "преданный полностью внешнему управлению", и что "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Напомним, в декабре депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

Тогда в СБУ заявили, что нападение на нардепа Михаила Ананченко было постановочным, видео опубликовали в рамках операции Службы безопасности Украины.

Кроме того, 11 декабря в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.