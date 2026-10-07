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Радники Трампа перед виборами консультували уряд Республіки Сербської, - NYT

06:09 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: лідер правлячої партії Республіки Сербської Мілорад Додік (Getty Images)

Двоє радників Дональда Трампа, які керують кампанією республіканців перед проміжними виборами в США, консультували проросійський уряд Республіки Сербської напередодні виборів у Боснії і Герцеговині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Йдеться про Джеймса Блера та Кріса Лачивіту, які очолюють провладний суперкомітет MAGA Inc. Перед виборами 4 жовтня вони провели кілька днів у Республіці Сербській.

За роботу кожен отримав сотні тисяч доларів через вашингтонську юрфірму, яку найняв місцевий уряд.

Правляча націоналістична партія впевнено перемогла. Її лідер Мілорад Додік у переможній промові подякував Путіну за підтримку, а перемогу Трампа у 2024 році назвав чинником, що створив сприятливу політичну атмосферу.

Від початку минулого року уряд Республіки Сербської заплатив пов'язаним з Трампом лобістам понад 4 млн доларів. Наприкінці минулого року адміністрація Трампа зняла санкції з Додіка та його оточення.

Додік десятиліттями був ключовою фігурою в політиці Республіки Сербської. Боснійський суд засудив його за непокору міжнародному представнику, який наглядає за виконанням Дейтонських мирних угод, через що Додіка позбавили президентського крісла і заборонили обіймати посади. Восени 2025 року Республіка Сербська відсторонила Додіка, а парламент призначив тимчасову президентку.

За даними NYT, у квітні Республіку Сербську відвідав Дональд Трамп-молодший, якого запросив син Додіка. А минулого місяця представниця партії Додіка в президії Боснії Желька Цвіянович зустрілася в Білому домі з главою апарату Трампа Сюзі Вайлз.

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Босния и ГерцеговинаСербія