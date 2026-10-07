Речь идет о Джеймсе Блэре и Крисе Лачивите, которые возглавляют провластный суперкомитет MAGA Inc. Перед выборами 4 октября они провели несколько дней в Сербской Республике.

За работу каждый получил сотни тысяч долларов из-за вашингтонской юрфирмы, которую наняло местное правительство.

Правящая националистическая партия уверенно победила. Ее лидер Милорад Додик в победной речи поблагодарил Путина за поддержку, а победу Трампа в 2024 году назвал фактором, создавшим благоприятную политическую атмосферу.

С начала прошлого года правительство Республики Сербской заплатило связанным с Трампом лоббистам более 4 млн долларов. В конце прошлого года администрация Трампа сняла санкции с Додика и его окружения.