Радник Зеленського назвав головне джерело іноземних деталей для російської зброї

"Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні комплектуючі, то близько 60% надходитимуть з Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками з цього приводу. Я сказав би, що найбільша проблема - це КНР", - сказав він.

За його словами, важливі деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках і ракетах, також постачаються зі США, Нідерландів, Японії та Швейцарії, а також інших західних країн.

Власюк заявив, що Євросоюз міг би зробити більше для припинення потоку західної продукції, зокрема вжити заходів проти російської атомної компанії "Росатом".

"Росатом... ми вважаємо, що вона (Росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", - сказав він. Європейські столиці неохоче роблять будь-які дії через домінування Росії у постачаннях для атомних електростанцій.

Блок також може бути орієнтований на логістику Росії, таку як аеропорти та морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам, сказав він. Власюк також вказав на пакет санкцій США щодо ІТ, який, за його словами, виявився дуже ефективним після набрання чинності на початку цього місяця.

Допомога Китаю Москві

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, і, незважаючи на масштабні західні санкції, Москві вдалося поповнити свою військову машину західними мікросхемами та напівпровідниками.

Незважаючи на міцні торговельні зв'язки між Росією та Китаєм, Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні та заявляв, що не причетний до української кризи.

На саміті у Вашингтоні цього року влітку НАТО звинуватила Пекін у тому, що він став "вирішальним посібником війни Росії проти України" і зажадала від Китаю припинити постачання "компонентів зброї" та інших технологій, які мають життєво важливе значення для російської армії.