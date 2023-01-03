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Радник мера Маріуполя показав, як зараз виглядає знищене росіянами місто (відео)

Фото: радник мера Маріуполя показав, як зараз виглядає знищене росіянами місто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Січень 2023. Лівобережний район. Бульвар Меотиди. Був. Тепер - лише спогади та чорна пляма пустоти на мапі Маріуполя. Росія - це руїна та нищення. Вбивство та крадіжки. Вкрадене життя тисяч", - написав під відео Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми публікували фото довоєнного Маріуполя у новорічно-різдвяних декораціях, на яких ще цілий драмтеатр та історичний центр міста, вразили українців. Автор - Євген Сосновський, який під загрозою смерті вивіз через російські блокпости ці знімки із блокадного міста.

Також раніше ми повідомляли, що росіяни зносять історичні будівлі в окупованому Маріуполі.

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