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Советник мэра Мариуполя показал, как сейчас выглядит уничтоженный россиянами город (видео)

Фото: советник мэра Мариуполя показал, как сейчас выглядит уничтоженный россиянами город (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупантами город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Январь 2023. Левобережный район. Бульвар Меотиды. Был. Теперь - только воспоминания и черное пятно пустоты на карте Мариуполя. Россия - это руина и уничтожение. Убийство и кражи. Украденная жизнь тысяч", - написал под видео Андрющенко.

Напомним, ранее мы публиковали фото довоенного Мариуполя в новогодних рождественских декорациях, на которых еще целый драмтеатр и исторический центр города, поразили украинцев. Автор - Евгений Сосновский, который под угрозой смерти вывез через российские блокпосты эти снимки из блокадного города.

Также ранее мы сообщали, что россияне сносят исторические здания в оккупированном Мариуполе.

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