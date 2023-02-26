Радник Байдена про підтримку звільнення Криму: не хочу вдаватися в гіпотетичні питання

Сьогодні, 26 лютого, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван ухилився від прямої відповіді на питання про підтримку наміру України повернути Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим.

Раніше українська влада та військові неодноразово наголошували, що перемогою для України буде повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

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