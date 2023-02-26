Советник Байдена о поддержке освобождения Крыма: не хочу вдаваться в гипотетические вопросы

Сегодня, 26 февраля, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уклонился от прямого ответа на вопрос о поддержке намерения Украины вернуть Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет восстановить мир, вернув Крым.

Ранее украинские власти и военные неоднократно отмечали, что победой для Украины будет возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

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