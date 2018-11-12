Радиостанции перевыполняют квоту украиноязычных песен на 24%, - Порошенко

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Более половины песен на радио звучат на украинском языке

Отечественные радиостанции ежедневно перевыполняют квоты украиноязычных песен на 24%. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента Украины Петра Порошенко.

Квоты на радио действуют уже два года, с тех пор как президент утвердил изменения в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах). Их внедряли постепенно: в течение первого года - 25%, второго - 30%, третьего - 35%.

"Два года назад я подписал закон об украиноязычных квотах на радио. И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%. Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%", - написал президент.

Напомним, с 8 ноября минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций составляет 35% в сутки. Это последнее повышение квот, предусмотренное действующим законодательством.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре 2018 37,2% граждан поддерживали квоты на украинский язык на радио и телевидении, 40,2% выступали против, еще 21,7% затруднились с ответом.