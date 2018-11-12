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Радіостанції перевиконують квоту україномовних пісень на 24%, - Порошенко

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 17:32
Радіостанції перевиконують квоту україномовних пісень на 24%, - Порошенко
Ілюстративне фото (facebook.com/galinfo)

Більше половини пісень на радіо звучать українською

Вітчизняні радіостанції щодня перевиконують квоти україномовних пісень на 24%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента України Петра Порошенка. 

Квоти на радіо діють уже два роки, відтоді як президент затвердив зміни до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах). Їх впроваджували поступово: протягом першого року - 25%, другого - 30%, третього - 35%. 

"Два роки тому я підписав закон про україномовні квоти на радіо. І упродовж цих двох років радіостанції перевиконують встановлену законом квоту на 24%. Загальний обсяг українських пісень в ефірі загальнонаціональних радіостанцій становить 54%", - написав президент. 

Радіостанції перевиконують квоту україномовних пісень на 24%, - ПорошенкоНагадаємо, з 8 листопада мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій становить 35% на добу. Це останнє підвищення квот, передбачене чинним законодавством. 

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у вересні 2018 року 37,2% громадян підтримували квоти на українську мову на радіо і телебаченні, 40,2% виступали проти, ще 21,7% вагалися з відповіддю.

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