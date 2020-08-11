"Радиокомитет" не смог договориться с УМА по тарифам роялти за использование музыки

Радийщики не смогли договориться с "Украинским музыкальным альянсом" (УМА) относительно тарифов роялти (авторского вознаграждения) за использование музыкальных произведений и фонограмм. Представители "Радиокомитета" говорят, что в основу тарифов должно быть заложено экономическое обоснование и отмечают, что формула расчета роялти предложенная УМА не приемлема - она не учитывает критериев, которые прямо предусмотрены законом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Более того, во время переговоров отмечалось, что тарифы будут пересматривать ежегодно. Для радиобизнеса, как и для любого бизнеса важна предсказуемость. А в таком случае мы не можем прогнозировать, как будут пересмотрены тарифы", - заявил юрист Национальной ассоциации медиа (НАМ), партнер "Радиокомитета" Олег Солимчук.

Во время карантина УМА разослала радийщикам письма с требованием до 15 мая заключить договор с ними. По мнению Олега Солимчука письма были написаны в ультимативной форме и содержали ряд положений, которые противоречат закону или не являются возможными для выполнения. Например, предлагалась ежемесячная оплата, но радиостанции отчитываются за год и ежемесячный учет – это дополнительная нагрузка на бизнес. Ряд положений документа требует вмешательства в коммерческую деятельность.

Примечательно, что УМА просила предоставить информацию о всех авторов всех музыкальных произведений, которые использовались в эфире, но такая информация должна была быть в автоматизированной системе, которую должно было внедрить МЭРТ, но до сих пор это не сделала, система есть только на бумаге.

Напомним, что ранее комитет бытовой электроники Европейской бизнес ассоциации, которая представляет импортеров техники и электроники заявил, что увеличение размера сбора за частное копирование, которое предлагает "Украинский музыкальный альянс", приведет к увеличению стоимости техники для конечного потребителя и сделает ведение бизнеса официальных импортеров техники еще более неконкурентными.

"Важно провести переговоры в нормальном режиме, чтобы найти справедливое и логичное решение. Ведь предложенный ранее формат был не конструктивным и не позволил представителям бизнеса полноценно приобщиться к переговорному процессу. Не допустимо вводить в авральном порядке дополнительные необоснованные отчисления для производителей и потребителей, тем более, во время нынешнего экономического кризиса и резкого спада покупательной способности украинцев", - прокомментировали в EBA формат переговоров с УМА в разгар локдауна.

Организация коллективного управления УМА была образована производителями фонограмм и аккредитована Минэкономразвития для сбора роялти с телеканалов, радио, импортеров и производителей электроники.

30 июля 2020 года Шестым апелляционным административным судом было признано противоправным и отменено постановление Кабинета министров Украины от 14 августа 2019 года № 696.

Постановлением КМУ были внесены изменения в ранее принятых регуляторных актах, которыми был урегулирован порядок уплаты вознаграждения (роялти) в различных сферах до принятия Закона Украины "Об эффективном управленим имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", и которые были приняты еще в 2003 году.

"Фактически Кабинет министров утвердил временные тарифы, при этом не совершив каких-либо расчетов, в частности: экономического обоснования таких тарифов, их соответствие экономическим показателям 2019 года и влияния таких временных тарифов на хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, которые подпадают под регуляторное влияние оспариваемого постановления", - указывается в решении суда