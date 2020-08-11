"Радіокомітет" не зміг домовитися з УМА щодо тарифів роялті на музичні твори

Радійники не змогли домовитися з "Українським музичним альянсом" (УМА) щодо тарифів роялті (авторської винагороди) за використання музичних творів і фонограм. Представники "Радіокомітету" зауважують, що в основу тарифів має бути закладено економічне обґрунтування та наголошують, що формула розрахунку роялті запропонована УМА не є прийнятною - вона не враховує критеріїв, які прямо передбачені законом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Більше того, під час переговорів зауважувалось, що тарифи будуть переглядати щороку. Для радіобізнесу, як і для будь-якого бізнесу, важлива передбачуваність. А в такому випадку ми не можемо прогнозувати, як будуть переглянуті тарифи", - заявив юрист Національної асоціації медіа (НАМ), партнер "Радіокомітету" Олег Солимчук.

Під час карантину УМА розіслала радійникам листи з вимогою до 15 травня укласти договір з ними. На думку Олега Солимчука листи були написані в ультимативній формі і містили низку положень, які суперечать закону або не є можливими для виконання. Наприклад, пропонувалася щомісячна оплата, але радіостанції звітують за рік і щомісячний облік – це додаткове навантаження на бізнес. Низка положень документу вимагає втручання в комерційну діяльність.

Примітно, що УМА просила надати інформацію про всіх авторів усіх музичних творів, які використовувалися в ефірі, але така інформація повинна була бути в автоматизованій системі, яку мало впровадити МЕРТ, але й досі це не зробила, система є лише на папері.

Нагадаємо, що раніше комітет побутової електроніки Європейської бізнес асоціації, яка представляє імпортерів техніки та електроніки, наголосив, що збільшення розміру збору за приватне копіювання, яке пропонує "Український музичний альянс", призведе до збільшення вартості техніки для кінцевого споживача і зробить ведення бізнесу офіційних імпортерів техніки ще більш неконкурентними.

Важливо провести переговори в нормальному режимі, аби знайти справедливе та логічне рішення. Адже запропонований раніше формат був не конструктивним та не дозволив представникам від бізнесу повноцінно долучитись до переговорного процесу. Не допустимим є вводити в авральному порядку додаткові необґрунтовані відрахування для виробників та споживачів, тим паче, під час нинішньої економічної кризи та різкого спаду купівельної спроможності українців", - прокоментували в EBA формат переговорів з УМА у розпал локдауна.

Організація колективного управління УМА була утворена виробниками фонограм та акредитована Мінекономрозвитку для збору роялті з телеканалів, радіо, імпортерів і виробників електроніки.

30 липня 2020 року Шостим апеляційним адміністративним судом було визнано протиправною та скасовано постанову Кабінету міністрів України від 14 серпня 2019 року № 696.

Даною постановою КМУ було внесено зміни до раніше прийнятих регуляторних актів, якими було врегульовано порядок сплати винагороди (роялті) у різних сферах до прийняття Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" та які були прийняті ще у 2003 році.

"Фактично Кабінет міністрів затвердив тимчасові тарифи, при цьому не здійснивши будь-яких розрахунків, зокрема: економічного обґрунтування таких тарифів, їх відповідність економічним показникам 2019 року та впливу таких тимчасових тарифів на господарську діяльність суб`єктів господарювання, які підпадають під регуляторний вплив оскаржуваної постанови", - зазначається в рішенні суду