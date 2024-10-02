Радіодиктант 2024: стало відомо, коли відбудеться "мовний флешмоб"

Коли відбудеться радіодиктант 2024

Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня, – до Дня української писемності та мови, який святкуватимуть 27 жовтня.

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі. Хто автор тексту диктанту та хто його прочитає, стане відомо пізніше.

Щорічно сотні тисяч українців долучають до написання радіодиктанту, найактивнішими учасниками зазвичай є школярі, студенти й викладачі закладів освіти. У флешмобі беруть участь люди різного віку та найрізноманітніших професій.

Щорічно радіодиктант пишуть сотні тисяч українців (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про проект

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувало Українське радіо 24 травня 2000 року. Спершу для його проведення вибрали дату перепоховання Тараса Шевченка, втім згодом перенесли на День української писемності і мови.

До 2022-го його відзначали 9 листопада, тепер – 27 жовтня, оскільки Україна перейшла на новоюліанський церковний календар.

"Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові", – заявляє "Суспільне".

Диктант складається зі 100 – 120 слів, у тексті нема суперечливих орфограм, але його непросто написати без помилок.

Учасники радіодиктанту практично відразу можуть перевірити себе на помилки. Протягом 15 хвилин після завершення читання радіодиктанту свій текст можна надіслати на електронну пошту, у Facebook або Viber, після цього текст публікують на сайті.

До конкурсу приймають диктант, написаний лише від руки, або шрифтом Брайля.

Українські полярники у 2021 році написали радіодиктант, перебуваючи в Антарктиді (фото: Національний антарктичний науковий центр)

Найцікавіші факти про радіодиктант національної єдності

Кількість переможців щорічно різна, це може бути два учасники, чи близько сотні. Торік вчителька української мови та літератури з Волині Галина Шура втретє перемогла у Радіодиктанті національної єдності.

А львів'янка Христина Гоянюк встановила національний рекорд із написання радіодиктанту єдності. Вона 23 роки поспіль бере участь у цьому "флешмобі" і вже понад 10 разів ставала переможницею.

У 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка провів наймасовіше написання радіодиктанту на одній локації.

Українські зірки також популяризують написання радіодиктанту. У попередні роки у ньому брали участь: акторка Ольга Сумська, співак Віктор Павлік, фронтмен гурту Mad Heads Вадим Красноокий, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Анжеліка Рудницька, сестри Тельнюк та багато інших.

Щороку до написання радіодиктанту долучається все більше людей, у 2023-му їх кількість становила понад пів мільйона осіб. У флешмобі взяли участь люди із шести континентів, а також з окупованого Криму та сходу України.

Христина Гоянюк бере участь у написанні радіодиктанту від початку його заснування (фото: Facebook.com/Христина Гоянюк)