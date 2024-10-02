Радиодиктант 2024: стало известно, когда состоится "языковой флешмоб"

Сегодня, 2 октября, объявили дату проведения Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Его устраивают уже 24-й год подряд.
РБК-Украина рассказывает о том, когда пройдет радиодиктант в этом году и что известно о проекте.
В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября – ко Дню украинской письменности и языка, который будут праздновать 27 октября.
Радиодиктант будут транслировать на всех платформах "Суспільного": телевидении, радио и диджитали. Кто автор текста диктанта и кто его прочтет, станет известно позже.
Ежегодно сотни тысяч украинцев присоединяться к написанию радиодиктанта, наиболее активными участниками обычно являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Во флешмобе принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий.
Всеукраинский радиодиктант национального единства основало "Українське радіо" 24 мая 2000 года. Сначала для его проведения выбрали дату перезахоронения Тараса Шевченко, но потом перенесли на День украинской письменности и языка.
До 2022-го его отмечали 9 ноября, теперь – 27 октября, поскольку Украина перешла на новоюлианский церковный календарь.
"Ежегодное проведение радиодиктанта превратило его в крупнейший украиноязычный флешмоб, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру", – заявляет "Суспільне".
Диктант состоит из 100–120 слов, в тексте нет противоречивых орфограмм, но его непросто написать без ошибок.
Участники радиодиктанта практически сразу могут проверить себя на ошибки. В течение 15 минут после завершения чтения радиодиктанта свой текст можно отправить по электронной почте, в Facebook или Viber, после этого текст публикуют на сайте.
К конкурсу принимают диктант, написанный только от руки или шрифтом Брайля.
Количество победителей ежегодно разное, это может быть два участника, или около сотни. В прошлом году учительница украинского языка и литературы с Волыни Галина Шура в третий раз победила в Радиодиктанте национального единства.
А львовянка Кристина Гоянюк установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта единства. Она 23 года подряд участвует в этом "флешмобе" и уже более 10 раз становилась победительницей.
В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко провел самое массовое написание радиодиктанта на одной локации.
Украинские звезды также популяризируют написание радиодиктанта. В предыдущие годы в нем принимали участие: актриса Ольга Сумская, певец Виктор Павлик, фронтмен группы Mad Heads Вадим Красноокий, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, Анжелика Рудницкая, сестры Тельнюк и многие другие.
Ежегодно к написанию радиодиктанта присоединяется все больше людей, в 2023 году их количество составляло более полумиллиона человек. Во флешмобе участвовали люди из шести континентов, а также с оккупированного Крыма и востока Украины.
Напомним, что в прошлом году радиодиктант состоялся 27 октября. Актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский зачитал текст поэтессы, переводчицы и лауреатки Шевченковской премии – Екатерины Калитко. Тогда около 20 тысяч участников направили свои тексты на проверку. Победителями стали семь человек.
При подготовке публикации использовали материалы "Суспільне Культура", "Українське радіо", Википедия.
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