"Радикальный центризм": Ткаченко охарактеризовал идеологию "Слуги народа"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что правящая в государстве партия "Слуга народа" идеологически относится к радикальному центризму. Себя глава Минкульта называет "либеральным буржуазным националистом".

Об этом Ткаченко сказал в интервью РБК-Украина.

"Официально мы принадлежим к радикальному центризму и либеральной фракции в Европарламенте (Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), - ред.) Мне это лично близко, я, как сказал один патриот, либеральный буржуазный националист. Поэтому я чувствую себя комфортно в этом смысле", - сказал министр.

Он отметил, что у него по многим позициям в правительстве есть вопросы, и в Кабмине часто бывают дискуссии по поводу различных экономических решений.

"Но с точки зрения политических ценностей, если не брать экономику, скорее это либеральное направление", - продолжил мысль относительно идеологии "Слуга народа" Ткаченко.

При этом он подчеркнул, что "Слуга народа" охватывает значительные части населения, которые охватывают патриотическую часть, часть русскоязычных патриотов, часть национально настроенных, и минимальную часть пророссийски настроенных.

"В определенной степени, это об объединении, вся философия "Слуги" - именно объединение. Не о нишевости, как у Порошенко - "Армия.Язык.Вера", - считает министр.