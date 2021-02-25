Радикальные группировки пытались привлечь в свои ряды военных, - Пентагон

По данным министерства, среди военных уже были обнаружены сторонники расового превосходства.

Кроме того, в докладе отмечается, что действующие или бывшие служащие являются главной целью радикальных движений, так как придают таким группам легитимность и приносят "боевой и тактический опыт".

"Доступ к военнослужащим, имеющим боевую подготовку и обладающий знаниями в области технического вооружения, также может повысить вероятность успеха и эффективность запланированных атак", - указано в документе.

Авторы доклада также подчеркивают, что в настоящее время в США не существует официального правила, по которому военнослужащие, идентифицированные как внутренние экстремисты или сторонники расового превосходства, должны покинуть Вооруженные силы. Исключением из этого правила является только Военно-морской флот.