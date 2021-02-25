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Радикальные группировки пытались привлечь в свои ряды военных, - Пентагон

Автор: Артур Родивилов

Американское министерство обороны обеспокоено попыткам радикальных групп привлечь в свои ряды военнослужащих. Они могли придать экстремистам боевой опыт.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний доклад Пентагона.

По данным министерства, среди военных уже были обнаружены сторонники расового превосходства.

Кроме того, в докладе отмечается, что действующие или бывшие служащие являются главной целью радикальных движений, так как придают таким группам легитимность и приносят "боевой и тактический опыт".

"Доступ к военнослужащим, имеющим боевую подготовку и обладающий знаниями в области технического вооружения, также может повысить вероятность успеха и эффективность запланированных атак", - указано в документе.

Авторы доклада также подчеркивают, что в настоящее время в США не существует официального правила, по которому военнослужащие, идентифицированные как внутренние экстремисты или сторонники расового превосходства, должны покинуть Вооруженные силы. Исключением из этого правила является только Военно-морской флот.

Напомним, во время визита в Пентагон американский президент Байден рассказал, будет ли применять военную силу США на международной арене.

Также РБК-Украина писало, что Байден планировал пересмотреть мирное соглашение между США, Афганистаном и "Талибаном", которое было заключено во время президентства Дональда Трампа.

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