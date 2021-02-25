Радикальні угруповання намагалися залучити до своїх лав військових, - Пентагон

За даними міністерства, серед військових вже були виявлені прихильники расової переваги.

Крім того, в доповіді наголошується, що чинні або колишні службовці є головною метою радикальних рухів через те, що надають таким групам легітимність і приносять "бойовий і тактичний досвід".

"Доступ до військовослужбовців, які мають бойову підготовку і володіє знаннями в області технічного озброєння, також може підвищити ймовірність успіху та ефективність запланованих атак", - зазначено в документі.

Автори доповіді підкреслюють, що зараз у США не існує офіційного правила, за яким військовослужбовці, ідентифіковані як внутрішні екстремісти або прихильники расової переваги, мають залишити Збройні сили. Винятком з цього правила є тільки Військово-морський флот.