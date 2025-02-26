Радикал з Tik-Tok. Чому у Румунії затримали кандидата в президенти, який проти України

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Масові затримання

У Румунії затримали одного з провідних кандидатів у президенти, ультраправого самовисуванця Келіна Джорджеску, а також провели десятки обшуків у його команди. Наразі Джорджеску доставили у Генеральну прокуратуру для допиту.

За даними румунського видання Digi24, проти Джорджеску висунуто звинувачення: створення або підтримка організації фашистського, расистського чи ксенофобського характеру; пропаганда культу осіб, винних у вчиненні злочинів проти миру та людяності, або пропаганда фашистської, расистської чи ксенофобської ідеології.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не коментуватиме судові рішення чи розслідування прокуратури, але сказав, що спеціалізовані органи повинні представити чіткі докази.

"Враховуючи напружений виборчий контекст, судові органи зобов’язані представити суспільству надзвичайно вагомі докази у розслідуванні, до якого серед десятків осіб причетний і потенційний кандидат на травневих виборах", – заявив Чолаку.

Під Генеральною прокуратурою Румунії зібралася стихійна акція на підтримку Джорджеску.

Тло подій: підготовка до повторних виборів

У Румунії фактично триває передвиборча президентська кампанія. 24 листопада минулого року відбувся перший тур, в ході якого перше місце здобув Калін Джорджеску. Однак Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру, розглянувши звіти румунських спецслужб. Свою підтримку такому рішенню висловила Європейська комісія та провідні країни Європи.

17 січня тодішній президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив звіт, на основі якого суд ухвалив таке рішення. Звіт свідчить про агресивну рекламну кампанію Джорджеску, яка проводилася в обхід виборчого законодавства. Також у румунських спецслужб є дані про використання алгоритмів деяких соціальних платформ, зокрема TikTok, для підвищення популярності Джорджеску.

Документ вказує, що Румунія є "мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем". Згідно зі звітом, зростання рейтингів Джорджеску було зумовлене кампанією з підвищення його популярності, що була посилена за два тижні до виборів. Так, за результатами голосування він набрав 22,94% голосів. Водночас, за даними спецслужб, за кілька тижнів до виборів Джорджеску мав дуже низьку популярність - 6,2%, за опитуванням від 15-20 листопада.

Повторний перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня. Однак вже зараз Джорджеску підтримала низка ультраправих партій. Також він позиціонує себе як головний опозиційний кандидат. Станом на 21 січня він із рейтингом 38% лідирував у опитуваннях.

Крім того, свою підтримку Джорджеску висловили члени команди нового президента США Дональда Трампа - віце-президент Джей Ді Венс та мільярдер Ілон Маск. Останній уже написав у соцмережі Х: "Вони щойно заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на виборах президента Румунії. Це все хаотично".

Хто такий Джорджеску і що він казав про Україну

Келін Джорджеску до походу в політику працював у міжнародних інституціях. В 2015-2016 роках обіймав посаду виконавчого директора Інституту глобального індексу сталого розвитку ООН у Женеві та Вадуці. Перед тим працював президентом Європейського дослідницького центру Римського клубу.

Політик відзначився цілою низкою радикальних заяв щодо сусідів Румунії. 30 січня Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою". На запитання, чи вірить він у поділ територій України після укладення мирного договору, Джорджеску заявив: "Сто відсотків так і буде. Що ж, у них немає іншого вибору. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна - вигадана держава. Українська Радянська Соціалістична Республіка", - заявив він.

4 грудня політик заявив, що заборонить подальший експорт українського зерна через Румунію та подальшу військову допомогу Києву, якщо буде обраний президентом. На запитання Reuters, чи згоден він підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", Джорджеску відповів - "Ні".

"Я згоден лише з тим, що я повинен піклуватися про свій народ. Я не хочу втручати свій народ", - відповів він, уточнивши, що Румунія більше не надаватиме військової чи політичної підтримки Україні.

Крім того, перед першим туром виборів Джорджеску прославляв часи, коли Румунія була союзником нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Також він називав війну Росії проти України наслідком "змови американських виробників зброї".