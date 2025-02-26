Радикал из Tik-Tok. Почему в Румынии задержали кандидата в президенты, который против Украины

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Массовые задержания

В Румынии задержали одного из ведущих кандидатов в президенты, ультраправого самовыдвиженца Келина Джорджеску, а также провели десятки обысков у его команды. Сейчас Джорджеску доставили в Генеральную прокуратуру для допроса.

По данным румынского издания Digi24, против Джорджеску выдвинуты обвинения: создание или поддержка организации фашистского, расистского или ксенофобского характера; пропаганда культа лиц, виновных в совершении преступлений против мира и человечности, или пропаганда фашистской, расистской или ксенофобской идеологии.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет комментировать судебные решения или расследования прокуратуры, но сказал, что специализированные органы должны представить четкие доказательства.

"Учитывая напряженный избирательный контекст, судебные органы обязаны представить обществу чрезвычайно весомые доказательства в расследовании, к которому среди десятков лиц причастен и потенциальный кандидат на майских выборах", – заявил Чолаку.

Под Генеральной прокуратурой Румынии собралась стихийная акция в поддержку Джорджеску.

Фон событий: подготовка к повторным выборам

В Румынии фактически продолжается предвыборная президентская кампания. 24 ноября прошлого года состоялся первый тур, в ходе которого первое место получил Калин Джорджеску. Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, рассмотрев отчеты румынских спецслужб. Свою поддержку такому решению выразила Европейская комиссия и ведущие страны Европы.

17 января тогдашний президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил отчет, на основе которого суд принял такое решение. Отчет свидетельствует об агрессивной рекламной кампании Джорджеску, которая проводилась в обход избирательного законодательства. Также у румынских спецслужб есть данные об использовании алгоритмов некоторых социальных платформ, в частности TikTok, для повышения популярности Джорджеску.

Документ указывает, что Румыния является "мишенью для российских гибридных действий, включая кибератаки, утечки разведывательной информации и саботаж". Согласно отчету, рост рейтингов Джорджеску был обусловлен кампанией по повышению его популярности, которая была усилена за две недели до выборов. Так, по результатам голосования он набрал 22,94% голосов. В то же время, по данным спецслужб, за несколько недель до выборов Джорджеску имел очень низкую популярность - 6,2%, по опросу от 15-20 ноября.

Повторный первый тур президентских выборов состоится 4 мая. Однако уже сейчас Джорджеску поддержал ряд ультраправых партий. Также он позиционирует себя как главный оппозиционный кандидат. По состоянию на 21 января он с рейтингом 38% лидировал в опросах.

Кроме того, свою поддержку Джорджеску выразили члены команды нового президента США Дональда Трампа - вице-президент Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск. Последний уже написал в соцсети Х: "Они только что арестовали человека, который набрал больше всего голосов на выборах президента Румынии. Это все хаотично".

Кто такой Джорджеску и что он говорил об Украине

Келин Джорджеску до похода в политику работал в международных институтах. В 2015-2016 годах занимал должность исполнительного директора Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. Перед тем работал президентом Европейского исследовательского центра Римского клуба.

Политик отличился целым рядом радикальных заявлений в отношении соседей Румынии. 30 января Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". На вопрос, верит ли он в раздел территорий Украины после заключения мирного договора, Джорджеску заявил: "Сто процентов так и будет. Что ж, у них нет другого выбора. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина - вымышленное государство. Украинская Советская Социалистическая Республика", - заявил он.

4 декабря политик заявил, что запретит дальнейший экспорт украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Киеву, если будет избран президентом. На вопрос Reuters, согласен ли он поддерживать Украину "столько, сколько нужно", Джорджеску ответил - "Нет".

"Я согласен лишь с тем, что я должен заботиться о своем народе. Я не хочу вмешивать свой народ", - ответил он, уточнив, что Румыния больше не будет оказывать военной или политической поддержки Украине.

Кроме того, перед первым туром выборов Джорджеску прославлял времена, когда Румыния была союзником нацистской Германии во Второй мировой войне. Также он называл войну России против Украины следствием "заговора американских производителей оружия".