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Радіація злетіла у 80 разів: Росія вдарила по Україні дронами з ураном

12:39 23.07.2026 Чт
2 хв
У бойових частинах ворожої зброї містились ядерні матеріали - Уран-235 та Уран-238
aimg Валерій Ульяненко
Фото: российский беспилотник (Getty Images)

Росіяни застосували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони типу "Герань-2". Небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Слідчі СБУ та фахівці ДСНС провели радіологічне обстеження уламків ворожих безпілотників, якими РФ атакувала Чернігівщину протягом квітня-червня. Під час огляду місць влучань вони зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Рівень гамма-випромінювання окремих уламків становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, при допустимій санітарній нормі у 0,3 мкЗв/год. Таке випромінювання становить безпосередню загрозу для здоров'я людей та довкілля.

Ядерні елементи у бойових частинах

Як з'ясувало розслідування, окупанти пристосували для використання на безпілотниках ракети Р-60М. Експертиза встановила, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал - Уран-235 та Уран-238.

Фото: застосування РФ зброї з ядерними матеріалами (t.me/SBUkr)

Фото: застосування РФ зброї з ядерними матеріалами (t.me/SBUkr)

Наявність радіоактивних компонентів підтвердили дозиметричним обладнанням та мобільним радіологічним комплексом. Наразі небезпечні боєприпаси вже нейтралізовано, а зони виявлення убезпечені.

За фактом застосування небезпечного озброєння СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

В СБУ закликали громадян у разі виявлення уламків дронів чи ракет не наближатися до них та негайно викликати екстрені служби.

Нагадаємо, країна-агресорка може готувати провокації під чужим прапором проти країн-членів НАТО з метою послаблення підтримки України з їхнього боку.

Зокрема, йдеться про можливе використання безпілотників, замаскованих під українські, для ударів по країнах Балтії та провокацій проти Польщі.

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