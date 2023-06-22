Радіація не питає, хто нейтральний. Україна інформує світ про плани Росії щодо ЗАЕС

"Провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники міжнародних організацій", - йдеться у заяві.

За його словами, від Головного управління розвідки Міноборони України, команди Офісу президента та дипломатів була надана інформація.

"Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, - має діяти. Кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії", - додав Зеленський.

Радіація не питає, хто нейтральний

Президент сказав, що Україна продовжить інформувати партнерів, також буде надана інформація і тим країнам, які вдають певну нейтральність навіть зараз.

"Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити - цілком відомо", - сказав президент.

Зеленський додав, що саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше - радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути і це потрібно.

Деокупація ЗАЕС

"Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом", - додав президент.

Росія готує теракт на ЗАЕС

Сьогодні Зеленський повідомив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - сказав президент.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Так, вони замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого "будуть значні проблеми".