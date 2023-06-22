Радиация не спрашивает, кто нейтрален. Украина информирует мир о планах России по ЗАЭС

"Провели брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции. Были представители стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", представители международных организаций", - говорится в заявлении.

По его словам, от Главного управления разведки Минобороны Украины, команды Офиса президента и дипломатов была предоставлена информация.

"Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, - должен действовать. Каждый, кто знает, должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-то иллюзий относительно России", - добавил Зеленский.

Радиация не спрашивает, кто нейтрален

Президент сказал, что Украина продолжит информировать партнеров, также будет предоставлена информация и тем странам, которые делают вид определенной нейтральности даже сейчас.

"Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь любого в мире. Соответственно, любой в мире сейчас может помочь, и что делать - вполне известно", - сказал президент.

Зеленский добавил, что именно Россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу. Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более - радиационную катастрофу. Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить и это нужно.

Деоккупация ЗАЭС

"Нужна полная деоккупация Запорожской атомной станции. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом", - добавил президент.

Россия готовит теракт на ЗАЭС

Сегодня Зеленский сообщил, что российские оккупанты могут раздумывать над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Так, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого "будут серьезные проблемы".