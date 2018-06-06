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Радиационный фон в Киеве не превышает допустимых норм, - Минздрав

НовостиОбщество    06.06.2018 - 18:21
Иллюстративное фото (facebook.comPEBI3OP)
Иллюстративное фото (facebook.comPEBI3OP)

Радиационный фон в Киеве составляет 12-14 мкР/ч

Радиационный фон в Киеве не превышает допустимых норм. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"По результатам проведенных исследований установлено, что по состоянию на 16:00 06.06.2018 радиационный фон не превышает допустимых норм и составляет в пгт Иванков 14-19 мкР/ч, в г. Киеве - 12-14 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 5 июня 2018 года, из-за пожара в Чернобыле система контроля радиационного состояния переведена в режим чрезвычайного положения. В зоне отчуждения и на прилегающих территориях ухудшения радиационной обстановки не произошло.

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Теги публикации: Киев, Министерство здравоохранения Украины, радиация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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