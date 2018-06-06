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Радіаційний фон у Києві не перевищує допустимих норм, - МОЗ

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 18:21
Ілюстративне фото (facebook.comPEBI3OP)
Ілюстративне фото (facebook.comPEBI3OP)

Радіаційний фон у Києві становить 12-14 мкР/год

Радіаційний фон у Києві не перевищує допустимих норм. Про це йдеться у повідомленні на сайті Центру громадського здоровя Міністерства охорони здоровя України.

"За результатами проведених досліджень встановлено, що станом на 16:00 06.06.2018 радіаційний фон не перевищує допустимих норм та становить в смт Іванків 14-19 мкР/год, в м. Києві - 12-14 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 5 червня 2018 року, через пожежу у Чорнобилі система контролю радіаційного стану переведена у режим надзвичайного стану. В зоні відчуження та прилеглих територіях погіршення радіаційного стану не відбулося.

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Теги публікації: Київ, Мінстерство охорони здоров'я України, радиация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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