Радіаційний фон у Києві не перевищує допустимих норм, - МОЗ

Радіаційний фон у Києві становить 12-14 мкР/год

Радіаційний фон у Києві не перевищує допустимих норм. Про це йдеться у повідомленні на сайті Центру громадського здоровя Міністерства охорони здоровя України.

"За результатами проведених досліджень встановлено, що станом на 16:00 06.06.2018 радіаційний фон не перевищує допустимих норм та становить в смт Іванків 14-19 мкР/год, в м. Києві - 12-14 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 5 червня 2018 року, через пожежу у Чорнобилі система контролю радіаційного стану переведена у режим надзвичайного стану. В зоні відчуження та прилеглих територіях погіршення радіаційного стану не відбулося.