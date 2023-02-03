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У Раді звинуватили НКРЕКП в упередженості та заангажованості

Фото: у Верховній раді звинуватили НКРЕКП в упередженості та заангажованості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Для покращення ситуації в енергосистемі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має збалансувати позиції всіх суб’єктів ринку та приймати незаангажовані рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка.

"Наскільки комісія зробила все що могла, щоб підготуватись до цих падінь електропостачання? Що зробило Міністерство, щоб забезпечити цю справедливість розподілу електроенергії? Покажіть хоч один документ, який визначає, що таке ця справедливість", - сказав він.

Кучеренко додав, що для покращення ситуації з електропостачанням НКРЕКП має в першу чергу збалансувати позиції всіх суб’єктів ринку, щоб вони могли нормально працювати. Також нардеп підкреслив, що рішення незалежного енергетичного регулятора мають бути справедливими та незаангажованими.

Він додав, що наказ Міністерства енергетики щодо складання графіків відключень був прийнятий задовго до повномасштабного вторгнення, але, за незрозумілих причин, його положення не були переглянуті дотепер.

"Як сформулювати цю справедливість, щоб регулятор мав повноваження це регулювати. Ми ухиляємось від основної теми. Нам треба з’ясувати які системні проблеми є в сегменті цієї єдиної енергосистеми та спробувати якось врегулювати це", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Вікторія Гриб заявила, що штрафи НКРЕКП на адресу енергетиків в нинішніх умовах недоречні й не зможуть покращити ситуацію з відключеннями.

Також Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

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