Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями, - нардеп

Штрафи НКРЕКП на адресу енергетиків в нинішніх умовах недоречні і не зможуть покращити ситуацію з відключеннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Вікторію Гриб.

"Штрафи на сьогодні абсолютно недоречні, тому що це все ж таки падає, в першу чергу, на плечі споживачів і це не дасть жодної можливості операторам систем розподілу поліпшити їх послуги", - сказала вона.

Гриб підкреслила, що іноді якість надання послуг не залежить від обленерго. оскільки в нього може пропадати інтернет через відключення світла.

Вона додала, що під час повітряної тривоги працівники обленерго мають бути в укриттях через загрозу ракетного удару, що також впливає на якість надання послуг.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Крім того, держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.